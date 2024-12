Bergamonews.it - Fiorella Mannoia arriva a Treviglio: in concerto con orchestra

con il suo tour “Sinfonica – Live con” farà tappa venerdì 13 dicembre, alle 21 al Palafacchetti di. Sono ancora disponibili i biglietti.Al Palafacchetti di(Bg)sarà accompagnata dall’Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis e ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Un’occasione per ascoltare dal vivo la straordinaria voce diche con la sua passione e la sua capacità di emozionare non mancherà di incantare gli spettatori.“Fare una tournée con l’sinfonica – spiega la cantante romana – era un desiderio che coltivavo da tanto tempo e quest’anno per i miei 70 anni me lo sono regalato. La prerogativa di questa tournée è il fatto che l’non è un’aggiunta agli arrangiamenti che già c’erano, ma sono stati creati e cambiati da tantissimi maestri proprio in funzione dell’, affinché potesse suonare al meglio”.