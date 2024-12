Gqitalia.it - Dries Van Noten ha un nuovo direttore creativo

Da quando lo scorso marzoVanha annunciato il suo ritiro dalle scene, le voci su un suo successore si sono moltiplicate. Come già anticipato da alcune fonti, la scelta alla fine è ricaduta su una figura interna al marchio e non su un nome esterno, come invece paventato in un primo momento. Julian Klausner, al lavoro perVandal 2018 e successivamente nominato capo del womenswear, prenderà il posto del designer belga al comando del brand di proprietà di Puig. Klausner presenterà la sua visione del marchio a gennaio attraverso un lookbook menswear, per poi esordire in passerella a marzo con una collezione womenswear. «Osa» aveva dettoVana GQ parlando del consiglio che avrebbe voluto dare al suo successore. «L'ultima cosa che voglio è che cerchino di fare una nuova versione di quello che facevo io.