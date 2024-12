Romadailynews.it - Cina: scopre fossili chiave per evoluzione umana (2)

Leggi su Romadailynews.it

Hefei, 09 dic – (Xinhua) – Gli scienziati cinesi hanno scoperto decine diumani risalenti a 300.000 anni fa, che rappresentano i piu’ antichi ritrovati in Asia orientale per quanto riguarda il processo diverso l’Homo sapiens, la specie a cui appartengono tutti gli esseri umani di oggi. I, insieme a un gran numero di ossa animalizzate e di utensili in pietra, sono stati portati alla luce nel sito di Hualongdong, contea di Dongzhi, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. I ricercatori cinesi hanno riferito le loro ultime scoperte e i loro studi sull’antico sito di esseri umani di Hualongdong durante una conferenza accademica tenutasi nella contea di Dongzhi da venerdi’ fino a ieri. All’evento hanno partecipato circa 100 ricercatori e studiosi, tra cui oltre una dozzina di esperti internazionali.