Sport.quotidiano.net - Carpegna Prosciutto Pesaro Reale Mutua Torino 103-96, trionfo dopo un supplementare

8 dicembre 2024 - C'è voluto un tempoallaper avere ragione di(103 a 96). E c'è voluto un fallo di quelli spediti dal cielo a 6 decimi dalla fine con Bucarelli che tenta il tiro della disperazione mentre i tifosi già prendevano l'uscita dal palasport: perchéera sotto di tre punti 83 a 86. Bucarelli va in lunetta e mette dentro i tre liberi per cui, che era stata sempre sotto, anche di 19 punti, si ritrova davanti altri cinque di gioco. Che saranno poi quelli fatali per la formazione di Boniciolli. E proprio nella partita gira in favore della formazione di Leka, perché ad aprire le danze sono subito Ahmad e quindi King. Poi la benedizione sopra al match la mette con una bomba Parrillo, uno dei migliori in campo per la formazione pesarese, soprattutto in difesa.