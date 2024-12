Liberoquotidiano.it - Cannabis: Quartini (M5s), 'da legalizzazione diversi benefici e duro colpo a mafie'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Sul tema della, esiste uno scontro ideologico molto forte, ma il punto non è proibire una sostanza o, al contrario, promuoverla. Il punto è trovare sobriamente una posizione, riuscire a dare una corretta informazione, limitarne la commercializzazione. Legalizzando ladecongestioneremmo immediatamente il sistema giudiziario e le carceri e infliggeremmo unalla criminalità organizzata, visto che da sola rappresenta il 40% del mercato delle sostanze illecite, pari a 6 miliardi e mezzo di euro. Sappiamo tutti che i mafiosi, gli ndranghetisti e i camorristi hanno paura di due cose: il carcere– che purtroppo questa maggioranza ha reso meno– e ladella". Lo dichiara in aula alla Camera Andrea, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali, coordinatore del Comitato politico Salute e Inclusione sociale del M5S e firmatario della mozione al governo sul tema.