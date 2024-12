Ilrestodelcarlino.it - Anpi, inaugurata la mostra sulle donne

È statanel giorno dell’Immacolata concezione ladedicata alle madri d’Italia, quelle che parteciparono a scrivere la Costituzione. Per far conoscere ed omaggiare le nostre ’madri costituenti’, l’provinciale ha allestito, presso la Bottega del Terzo Settore, in corso Trento e Trieste ad Ascoli, unadedicata a loro che sarà visitabile fino all’8 marzo; hanno aderito all’iniziativa la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, l’Associazione Storia Contemporanea, i sindacati Cgil, Cisl e Uil. In 21 totem, viene raccontata la biografia corredata di foto di ogni donna eletta il 2 giugno 1946. All’Assemblea Costituente vennero elette infatti 21su 556 posti disponibili e 5 di queste entrarono a far parte della Commissione dei 75 incaricata di redigere il progetto di Costituzione.