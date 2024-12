Ilrestodelcarlino.it - Allarme maltempo: evacuazione precauzionale a Ravenna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 dicembre 2024 – Iltorna a fare paura a, in via, per alcune case in via Dismano a Casemurate, frazione di. Chi non ha un'abitazione a più piani, spiegano dal Comune romagnolo, viene accompagnato nella sede decentrata di Castiglione di, in via Vittorio Veneto, individuata come punto di accoglienza. A chi possiede un'abitazione a più piani, invece, si raccomanda di andare ai piani alti., ore d’ansia a Cesenatico. “Esondazione vicina, spostate le auto” Vari disagi legati al meteo hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il più preoccuoante: è caduto un grosso pino nel cortile della scuola a Castiglione di. Le piogge battenti dall’Immacolata hanno iniziato a provocare un innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi in diverse località della Romagna e nache delte.