Trump minaccia di lasciare la Nato | Ridurremo gli aiuti all’Ucraina paghino gli europei E la Russia apre ai negoziati

Donalddila. In’intervista con ABC News, il neo eletto presidente americano hato di considerare seriamente l’uscita degli Stati Uniti dalla, qualora gli alleati non iniziassero a «pagare i loro conti». «Se non saremo trattati giustamente», ha detto, «assolutamente prenderò in considerazione questa possibilità». Non solo. In una precedente intervista rilasciata a a NBC News ha dichiarato che la sua amministrazione potrebbe decidere di ridurre gli. Il colloquio è stato, però, registrata venerdì scorso, prima dell’incontro chiave a Parigi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri, infatti,ha avuto un incontro trilaterale all’Eliseo di Parigi con il leader ucraino e il presidente francese, Emmanuel Macron. Alla domanda diretta sul tema, l’ex presidente ha risposto con un significativo «probabilmente», lasciando intendere che un cambiamento nella politica di sostegno a Kiev è tutt’altro che escluso.