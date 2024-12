Liberoquotidiano.it - Stellantis: Messina (FdI), 'paghiamo scelte scellerate governi precedenti'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - “Negli ultimi anni, è diventato evidente che le soluzioni adottate in passato, come finanziare settori che non generano produttività o occupazione, non sono sostenibili per il futuro del nostro Paese. Un esempio significativo è l'investimento di 6 miliardi a, che non ha prodotto i risultati sperati in termini di crescita e sviluppo industriale. La visione attuale sottolinea la necessità di concentrarsi su chi crea valore reale, produzione e posti di lavoro". Lo ha detto Manlio, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite questa mattina ad Agorà."L'ideologia che ha promosso un passaggio forzato all'auto elettrica ha dimostrato i suoi limiti, generando conseguenze prevedibili e ora visibili a tutti. Occorre puntare su un approccio industriale più equilibrato, che sostenga non solo l'innovazione, ma anche chi garantisce occupazione e competitività sul mercato.