Scontro d’alta classifica | Maceratese voglia di bis

"Servirà mettere in vetrina quella determinazione e attenzione mostrate contro il Chiesanuova". Stefano Serangeli, direttore generale della capolista, parla della sfida di oggi contro la K Sport Montecchio Gallo, seconda forza del campionato. Si gioca alle 15 all’Helvia Recina - Pino Brizi. È un turno interessante di campionato perché mette di fronte anche Urbania e Chiesanuova, cioè quarta contro terza. "La– puntualizza Serangeli – pensa solo a se stessa e alla sua partita, si tratta di una gara che vale 3 punti come tutte e non è decisiva mancando ancora tantissimi match. È allora prematuro definire cruciale la nostra partita". I biancorossi si presentano all’appuntamento senza Luca Cognigni, fermato per un turno dal giudice sportivo. "È una perdita importante, – spiega il dg biancorosso – si tratta di un giocatore determinante sul piano tecnico, come personalità, esperienza.