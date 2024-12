Ilrestodelcarlino.it - Protesta contro la chiusura dello stabilimento Beko: oltre 300 posti di lavoro a rischio

"Il futuro del territorio è il, Comunanza non si chiude". Recitava così, ieri, uno dei tanti striscioni mostrati nel corteo organizzato dalle sigle sindacali per manifestarel’annuncio delladi chiudere, a fine 2025, loPiceno.300 i, senza considerare le drammatiche conseguenze che tale decisione, assunta dalla multinazionale, avrebbe anche sull’indotto. Tantissimi i partecipanti allatra lavoratori, sindacati ed esponenti politici: tutti uniti, facendo fronte comune, per far sentire la propria voce in vista del tavolo al Ministero previsto per martedì. Il corteo, partito dalla fabbrica di Villa Pera, è arrivato sotto al Comune dopo aver attraversato le vie del paese. Presenti, ovviamente, anche molti lavoratori degli stabilimenti di Fabriano e Siena, visto che anche lì sono previsti stravolgimenti.