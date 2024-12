Lanazione.it - Promozione: Real Cerretese e Montelupo in sfide cruciali, Castelfiorentino United cerca continuità

Altra giornata interessante quella odierna di(fischio d’inizio alle 14.30). Nel girone A laè chiamata a dareagli ultimi due successi di fila, tra campionato e coppa, senza subire reti ma è attesa da una sfida insidiosa. Allo Strulli di Monsummano, infatti, i ragazzi di mister Petroni troveranno una compagine sì penultima in classifica con appena otto punti ed una sola vittoria all’attivo, ma che è reduce dal pari in casa del quotato Forte dei Marmi e che sul campo amico ha fatto sudare le proverbiali ‘sette camicie’ anche al quotato Urbino Taccola e alla capolista Pietrasanta. Nelle fila termali non ci sarà lo squalificato Vitiello, ma il pericolo numero uno è sicuramente Maiorana, capocannoniere della squadra con 3 reti. Nel raggruppamento B terzo derby consecutivo per il, dopo quello vinto con ilin campionato e quello perso con lain coppa, che sarà di scena al Pagni di San Miniato Basso.