Ilgiorno.it - Prima diffusa alla Casa dell'accoglienza Enzo Jannacci: l'opera unisce gli ospiti

di Marianna VazzanaMILANO "Una cosa così ti aiuta ad andare avanti, a credere in qualcosa. Sto passando un brutto momento e stare seduto qui a sentire cantare mi regala un po’ di tregua. Una pace che non mi aspettavo". Aldo ha 68 anni e da due mesi vive a “”, il dormitorio comunale di viale Ortles. È tra gli spettatori, insieme a una ventina di altri, la proiezione gratuitaa Scala in oltre 30 luoghia città e’hinterland. Il teatro, nel salone con il grande schermo, è disegnato sulle pareti. Nessuna cravatta. Nessuna borsa con lustrini. "Abbiamo le nostre sciarpe, i nostri cappelli di tutti i giorni". Una signora regge un sacchetto di plastica con alcuni suoi indumenti, che si porta sempre dietro. Così diversa dalle dame che si vedono scorrere sullo schermoche l’inizi.