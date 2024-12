Sport.quotidiano.net - Nuoto: Rari Nantes Romagna inaugura la stagione 2024-25 con successi e miglioramenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

É ripartita laagonistica-25 deldi: nelle prime due gare di, sono stati davvero molti iper i giovani atleti romagnoli. Al 4º trofeo Città di Rimini, presso la piscina del Garden, il 20 ottobre, si è tenuto il primo meeting Fin della. Su tutte, sono spiccate le performance di Julian Bianchi (2009) che ha migliorato sensibilmente i suoi tempi sui 50, 100 e 200 stile libero e nei 100 farfalla. Ha nuotato benissimo anche il coetaneo Thomas Lazzarini, che ha siglato un eloquente personale – di 2 secondi più basso – nei 200 rana, avvicinandosi così al tempo limite per i nazionali. Molte, poi, sono state le medaglie vinte, con altrettanti, anche per Giulia Urbini (2009) e Mia Ricci (2011). La squadra della(foto) si è poi trasferita a Genova per lo storico meeting internazionale Nico Sapio, presso l’impianto sportivo Sciorba: hanno gareggiato prima le categorie Junior e Assoluti, poi quelle Esordienti A e Ragazzi.