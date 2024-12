Ilfattoquotidiano.it - Neve, piogge e allerta meteo in diverse Regioni: una trentina di incidenti in Trentino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, pioggia einprovince. Una, senza feriti gravi, sono stati registrati in-Alto Adige. Avviso digialla in Sardegna e Campania, arancione in Emilia-Romagna.in Piemonte e Veneto.Emilia-Romagna – Dalle 12 di oggi fino a domani in particolare per, frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. E in quella di Ferrara per lo stato del mare e mareggiate. La Regione segnala che l’arancione perdurerà fino a domani: per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia e Modena; per temporali, frane e piene dei corsi minori nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Le precipitazioni in atto e quelle previste potranno generare incrementi lungo i tratti vallivi dei corsi d’acqua della pianura regionale e nel settore collinare bolognese.