Quotidiano.net - Neve a bassa quota e allerta meteo in 10 regioni: la settimana parte col brivido

Roma, 8 dicembre 2024 – La tempesta dell’Immacolata si è abbattuta puntualmente sull’Italia come anticipato dalle p revisioni. Complici le temperature rigide, laè caduta in abbondanza in Veneto, nell’Oltrepò pavese, sui rilievi appenninici di Emilia Romagna e Toscana e in Liguria. Ma come sarà la situazione domani, 9 dicembre? Diciamo subito che il tempo non andrà a migliorare: sono 10 leinteressate da un’arancione in Emilia Romagna e Calabriagialla per ottodomani: ecco dove Le previsioni 3Barancione in Emilia Romagna e Calabria Il fronte perturbato di matrice atlantica continuerà a portare maltempo sullecentro meridionali. Lemaggiormente coinvolte saranno Emilia Romagna e Calabria: le precipitazioni potranno essere anche di intensità sostenuta, con fulmini e raffiche di vento forti, tanto che la protezione civile ha emesso, perdel territorio regionale, un avviso diarancione (criticità moderata).