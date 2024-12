Lettera43.it - Napoli, il deputato di Avs Borrelli aggredito durante una diretta Facebook: un arresto

La polizia ha arrestato aun 26enne con precedenti, che in via Sant’Arcangelo a Baiano haildi Avs Francesco Emilio, impegnato in un sopralluogo per denunciare il fenomeno della sosta abusiva gestita da personaggi vicini ai clan. L’uomo è stato fermato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.Une quattro denunce per lesioni e resistenza a pubblico ufficialeè stato colpito da un pugno mentre, insu, stava testimoniando «l’appropriazione di un’intera strada da parte di una rimessa auto per la sosta dei loro clienti».la, varie persone sono scese in strada e hanno accerchiato il parlamentare, colpendolo al viso e rompendogli gli occhiali. Denunciate sempre per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale altre quattro persone.