Quotidiano.net - Donne e carriere STEM: "La matematica?. Per me passione pura"

Leggi su Quotidiano.net

Essere considerata a 32 anni un’eccellenza europea è una soddisfazione che non ha prezzo. Cristiana De Filippis lo è per la. Non a caso la docente e ricercatrice, attualmente applicata all’Università di Parma, nel 2024 ha vinto, risolvendo un problema che dagli anni Trenta a oggi era sembrato insormontabile, l’European Mathematical Society Prize, il più importante riconoscimento europeo nel suo campo. Uno sprone per continuare a sperimentare e applicarsi connello studio della sua disciplina preferita. Un mattoncino che si aggiunge alla conquista della parità di genere nelle. Come è nata laper una materia che in tanti reputano ostica? "Mi riusciva facile a scuola, quindi l’ho approfondita anche autonomamente". Cosa consiglia a chi continua ad avere paura della? "Di provare a collegarla alla vita quotidiana o ai propri interessi.