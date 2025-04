Ilrestodelcarlino.it - Un gigante verde svetta a Premilcuore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I tecnici del Demanio Forestale e dell’Università di Scienze Forestali di Firenze hanno ispezionato e misurato le piante di Douglasia, abete americano, presenti nella Fonda sperimentale dei Monti Gemelli, a, sul crinale fra le valli del Rabbi e del Montone, ai confini con Portico e San Benedetto. Racconta Gianluca Ravaioli, responsabile del Servizio forestale dell’Unione Romagna Forlivese: "Piantate nel 1932 dal professor Aldo Pavari dell’Università di Firenze, che faceva sperimentazione per la rapida crescita, queste piante sono in ottimo stato. Quindi, abbiamo constatato che l’esperimento è riuscito, tanto è vero che in alcune zone della Toscana, ma ora anche quelle sui Monti Gemelli, sono considerate naturalizzate". Queste maestose piante, oltre alla funzione naturale che favorisce la purificazione dell’aria e la bellezza del panorama, vantano un legno pregiato, chiaro con venature rossastre, usato come legno da lavoro.