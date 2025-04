La Regione dice no alla Ferrara-lidi? Protesteremo con dei volantini

Ferrara-lidi e alla destinazione di risorse per uno studio di fattibilità. "È tanto tempo che sollecitiamo un progetto che possa portare un'infrastruttura che contribuirebbe allo sviluppo economico e turistico della nostra costa, oggi collegata a Ferrara da strade che presentano una serie di limiti di capacità e sostenibilità ambientale – afferma la coordinatrice del Circolo, Tiziana Gelli -. Per questo abbiamo chiesto al nostro consigliere regionale Fausto Gianella di presentare un atto che sollecitasse quest'opera. E il fatto che la proposta sia stata respinta testimonia solamente una cosa: che la Regione non ha a cuore Comacchio e i suoi lidi. Il Circolo Fratelli d'Italia di Comacchio non nasconde la propria delusione per la bocciatura in Commissione Territorio e Ambiente dell'Emilia-Romagna della proposta presentata dal consigliere regionale Fausto Gianella a sostegno di un collegamento ferroviario

