Quotidiano.net - Intervista al ministro Foti: "A negoziare sarà la Ue. La Cina? Non è una strada"

Leggi su Quotidiano.net

La settimana prossima la premiera Washington di fatto, pur se non formalmente, come una sorta di esploratrice per conto dell’Europa: difficilmente, però, potrà dimenticare di essere anche il capo del governo italiano. Per ilper gli Affari europei, Tommaso(nella foto), non ci sono dubbi: "La trattativa la fa l’Europa, ma noi dobbiamo cercare di facilitarla". Quindi la missione di Giorgia Meloniquella di agevolare il negoziato per l’Europa? "Ma insomma non è che la premier va a parlare solo di dazi. Fino a dieci giorni fa si parlava solo di Ucraina e adesso, invece, è scomparsa dai radar. La realtà è che Giorgia Meloni va a parlare di tutto, e naturalmente anche a rappresentare le posizioni emerse dalle diverse riunioni del consiglio europeo". Quale spazio c’è in concreto per il negoziato sui dazi? "Per me ci sono margini ampi.