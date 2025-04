Quotidiano.net - L’Europa congela i controdazi

La formula attesa e, come prevedibile, arrivata è quella della "sospensione reciproca". È così, il giorno dopo lo stop alle tariffe (ma non a tutte) deciso da Donald Trump, da Bruxelles ci si muove sulla stessa lunghezza d’onda, con il fermo speculare di 90 giorni alle contromisure europee varate solo mercoledì scorso. Ma, per dirla con il portavoce Ue per il Commercio Olof Gill: "Cosa accadrà alla fine dei 90 giorni? Sono molto più preoccupato di cosa potrebbe succedere tra 90 minuti". E, dunque, il sollevo per la tregua non fa scomparire il clima che si respira a livello di Commissione e di cancellerie europee che rimane pur sempre di incertezza sulle mosse del Presidente Usa, che, però, in serata una nuova indicazione rilevante la dà. Sui dazi - fa sapere - tratterà con l’Unione europea "come un unico blocco" e non per singolo Paese: "Ci hanno trattato molto male ma sono stati intelligenti".