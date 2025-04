Lanazione.it - Morti in poche ore. Veglia per due clochard. Il vescovo: "Serve carità"

di Pietro Mecarozzi e Rossella Conte L’inverno Marco se lo portava dentro. E mercoledì notte, mentre invisibile al mondo moriva, il freddo era più pungente nel suo cuore che fuori, per strada. "Forse per questo non batteva mai i denti", raccontano gli amici guardando il suo giaciglio ancora caldo in piazza Tasso, centro di Firenze. Marco Amaranto, 58 anni, fiorentino adottato, era un senzatetto. Come Ciro Abbate, 63 anni di Napoli, conosciuto nel quartiere e tra i residenti storici dell’Albergo popolare. Sonoin San Frediano, nel cuore del centro storico, a pochi metri l’uno dall’altro. Su panchine di fronte alle quali bambini e genitori passano per andare al parco giochi. Una morte pubblica: sotto gli occhi di tutti, visibile a nessuno. Eppure, col passare delle ore c’è stato un riscatto della comunità, che non li ha voluti lasciare soli, tanto che si è tenuta unain ricordo, e pure l’arciGambelli ha parlato di loro.