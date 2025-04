Ilrestodelcarlino.it - Cippo in ricordo del militare. Thaman Gurun

Domenica mattina a Modigliana, nel quadro delle iniziative per l’80° anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo, sarà inaugurato undel, appartenente al reparto Gurkha dell’esercito inglese, esattamente nel luogo dove morì in combattimento sulla cima di monte San Bartolo, in via dei Frati e per questo decorato con la massima onorificenza della Victoria Cross. "Era doveroso – commenta il sindaco Jader Dardi, che invita tutti a partecipare – ricordare il reparto di militari dell’esercito alleato, rappresentato da volontari che assieme ai partigiani e ai reparti di altre nazioni combatterono contro i nazifascisti per liberare il nostro Paese". La Brigata Gurkha era una unità scelta del British Army, i cui soldati venivano arruolati prevalentemente tra la popolazione del Nepal e dell’India settentrionale.