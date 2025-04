Ilfoglio.it - Viva le destre che credono ancora nella difesa della libertà

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Diciamo chiaramente le cose come stanno. non è Trump che ha dichiarato una moratoria di 90 giorni sui dazi, ma sono i mercati che hanno dato a Trump 90 giorni per rinsavire. Salu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti