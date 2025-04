Ilgiorno.it - Coca in auto. Patteggia 2 anni e 8 mesi

Ha concordato una pena a duee ottodi reclusione l’uomo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto un mese fa circa a Cuggiono. Difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, hato la pena, mentre le due persone – un uomo residente a Robecchetto con Induno e un altro residente a Magenta – che si trovavano con lui sono stati assolti, senza alcuna restrizione. Compreso l’obbligo di firma che è decaduto contestualmente al pronunciamento del giudice. Un mese fa circa i tre si trovavano a bordo di un’intercettata dai carabinieri nella zona di via Foscolo a Cuggiono. Insospettiti, avevano imposto l’alt alla vettura. Per tutta risposta il conducente, alla vista dei militari, aveva accelerato cercando di dileguarsi ma si era infilato in un vicolo cieco.