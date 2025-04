Quotidiano.net - Ecco ’Un ballo in maschera’. Cast d’eccezione

Leggi su Quotidiano.net

La passione amorosa, la politica e il sentimento patriottico, l’amicizia, il tradimento. Nella trama di ’Uninsembra esserci la sintesi di tutta l’opera di Giuseppe Verdi. Capolavoro eccelso e contrastato (al debutto, nel 1859, dovette pure scontrarsi con la censura), rappresenta una sfida per i grandi cantanti, soprattutto nelle tre figure centrali, il conte Riccardo, governatore di Boston, che ama segretamente Amelia, moglie di Renato, suo segretario, e che verrà ucciso per mano dei congiurati aiutati proprio dal suo amico. Undi primo piano porterà in scena il ’’ verdiano al teatro Comunale Nouveau di Bologna, da domenica 13 aprile (ore 18) fino a sabato 19, con il tenore Fabio Sartori nei panni di Riccardo, accanto al soprano Maria Teresa Leva e al baritono di origini mongole Amartuvshin Enkhbat, al suo debutto a Bologna.