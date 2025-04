Grand Hotel di San Pellegrino il Comune rassicura | Il progetto va avanti

Grand Hotel di San Pellegrino resta al centro del dibattito, sospeso tra Grandi aspettative e voci rapidamente smentite. Se da un lato le speculazioni sulle presunte difficoltà finanziarie dell’imprenditore californiano Ebbie Nakhjavani fanno rumore, dall’altro l’assenza di quest’ultimo a un incontro con i consulenti bergamaschi il 3 aprile ha alimentato nuovi dubbi sulla solidità del progetto.Eppure, nonostante i pettegolezzi, né l’amministrazione comunale né i consulenti legali vedono segnali concreti che giustifichino preoccupazioni su un possibile rallentamento o disimpegno del progetto. “La convenzione con Ekn è pienamente efficace -, spiega l’avvocato Enrico Felli, del team legale che affianca il progetto- , poiché la Soprintendenza non ha esercitato il diritto di prelazione”. Bergamonews.it - Grand Hotel di San Pellegrino, il Comune rassicura: “Il progetto va avanti” Leggi su Bergamonews.it Il futuro deldi Sanresta al centro del dibattito, sospeso trai aspettative e voci rapidamente smentite. Se da un lato le speculazioni sulle presunte difficoltà finanziarie dell’imprenditore californiano Ebbie Nakhjavani fanno rumore, dall’altro l’assenza di quest’ultimo a un incontro con i consulenti bergamaschi il 3 aprile ha alimentato nuovi dubbi sulla solidità del.Eppure, nonostante i pettegolezzi, né l’amministrazione comunale né i consulenti legali vedono segnali concreti che giustifichino preoccupazioni su un possibile rallentamento o disimpegno del. “La convenzione con Ekn è pienamente efficace -, spiega l’avvocato Enrico Felli, del team legale che affianca il- , poiché la Soprintendenza non ha esercitato il diritto di prelazione”.

Grand Hotel di San Pellegrino, il Comune rassicura: “Il progetto va avanti”. San Pellegrino, timori per il Grand Hotel: il miliardario californiano si è eclissato all'improvviso. Grand Hotel di San Pellegrino, accordo saltato? L'americano sembrava sparito, ma il vicesindaco smentisce. Il Grand hotel San Pellegrino Terme riapre grazie agli investitori californiani. San Pellegrino, l'operazione Grand Hotel prosegue: "Voci di stop infondate". Progettisti in arrivo. Ekn rileva la gestione di Grand Hotel San Pellegrino. Sul piatto 64 mln di euro. Ne parlano su altre fonti

San Pellegrino, timori per il Grand Hotel: il miliardario californiano si è eclissato all’improvviso - Era atteso a Bergamo lo scorso 3 aprile. Una data cerchiata in rosso per tutto il team che in Europa cura i suoi affari immobiliari, primo tra tutti il restyling e il riavvio del Grand Hotel San Pelle ... (msn.com)

San Pellegrino Terme: luoghi belli, specchi dei loro abitanti - La città della Belle Époque splendeva grazie agli aristocratici che frequentavano le terme, ma furono i lavoratori a renderla nobile e accogliente. Maestri, ostetriche e notai garantivano i servizi es ... (ecodibergamo.it)

Grand Hotel da Belle Epoque, vicina la rinascita - Ma è sempre più vicino il recupero del Grand Hotel di San Pellegrino, uno dei maggiori simboli dello stile liberty in Italia, dove sono passati i più bei nomi dell’aristocrazia, della ... (msn.com)