Ilgiorno.it - Dolci pasquali salgono sul podio . La migliore pastiera d’Italia nasce sulle sponde del Lario

Per assaggiare lanon bisogna andare a Napoli, ma a Lecco. La prepara Giulia Ripamonti, capo pasticciera di Offi Coffee, il bar – in realtà molto più di un bar – dell’Officina Badoni di Lecco, la più importante fabbrica del Lombardo Veneto del XIX secolo trasformata in casa dei giovani e fucina di idee. La pasticcera, che è anche consulente di Enaip Lombardia, è stata incoronata Regina2025. Il segreto della sua ricetta? "Ingredienti naturali e il sapore autentico", spiega lei. Ma anche la napoletanità tipica, sebbene lei non sia di quelle parti. "Sono stati il pasticcere Paolo e sua figlia Monica, anche lei pasticcera napoletana a raccontarmi i segreti dellae poi in questi anni ho perfezionato la ricetta inserendo la mia personalità, la dolcezza, l’equilibrio, la passione che devono sentirsi quando si mangia una fetta – racconta Giulia -.