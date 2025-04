Bergamonews.it - Anziana buttata dalla finestra: “Fu spinta, nessun dubbio sulla responsabilità della domestica”

Bergamo. Non ci sono dubbi, né alternative plausibili: Rosanna Aber, 80 anni, fu uccisa. A scriverlo nero su bianco sono i giudiciCorte d’Assise del Tribunale di Bergamo, che hanno depositato le motivazionisentenza con cui lo scorso mese di gennaio hanno condannato Krystyna Mykhalchuk, 28enne ucraina, a 18 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dal nesso teleologico e dall’abuso di relazioni domestiche.Secondo i giudici, “è provato oltre ogni ragionevoleche Rosanna Aber sia stata volontariamentefuoridall’unica persona presente in casa, cioè l’odierna imputata, che ha reso dichiarazioni contraddittorie e aveva un movente chiaro e attuale”.A inchiodare l’ex collaboratricesono soprattutto due ragazzi, testimoni oculari diretti di quanto accaduto nella tarda mattinata del 22 aprile 2023.