Qualcuno ha aiutato Mark Samson a disfarsi del corpo di Ilaria Sula | i sospetti sul padre e sugli amici

Antonyè statodaa portare via il cadavere didall’appartamento di via Homs. Lo dicono le tracce di sangue isolate dalla polizia scientifica su un paio di scarpe. E l’esame del Dna. Isi addensano sul ruolo del. Dopo che sua madre Nors Manlapaz ha ammesso di averil figlio a pulire il sangue dopo l’omicidio. Ma come ci è arrivato ilin un automobile parcheggiata a cento metri di distanza? «L’ho uccisa al mattino quando i miei non erano in casa», ha detto lui. La sera prima loro c’erano.La sera del 25 marzoSecondo la procuraha ucciso l’ex fidanzata la sera del 25 marzo. Ovvero quando si è presentata in via Homs per portargli i vestiti e l’anello di fidanzamento. In questo caso entrambi i genitori sarebbero stati presenti nei 50 metri quadrati dove abitavano.