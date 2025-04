Lanazione.it - "Latte e carezze dopo l’orrore". Sara, poliziotti con gli orfani

Leggi su Lanazione.it

Era il 13 aprile 2023. Madre e figlia colpite a morte da Jawad Hicham: ventitrè coltellate sul corpo della moglieRuschi (aveva 35 anni) e tre contro Brunetta Ridolfi. La tragedia nell’appartamento di via Benedetto Varchi, davanti ai figli della coppia che allora avevano 16 e 2 anni. Gli agenti della polizia arrestano l’assassino, poi condannato all’ergastolo, e si prendono cura di Anis e della sorellina, spaventati. Proprio Anis ha tentato di rianimare la madre con il massaggio cardiaco, ha dato l’allarme,poi ha preso la sorellina in braccio ed è corso per le scale, giù in strada. Qui ha trovato il sostegno degli uomini e le donne della Questura. Gli stessi che ieri hanno ricevuto l’encomio solenne. Quattro agenti che parteciparono all’arresto e alla gestione dell’emergenza: l’assistente capo coordinatore Alessandro Torrisi, l’agente scelto Davide Severi, l’agente Vincenzo Ercole e l’agente Alessia Maraia.