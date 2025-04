Ilgiorno.it - Boschi liberi dai pusher: "I Comuni uniscano le forze. Solo così si vince la sfida"

Resta alta l’attenzione sul tema sicurezza, in particolare in relazione allo spaccio di stupefacenti nelle areeve del territorio e deiconfinanti. A ribadirlo è l’assessore alla Sicurezza Rosario Vitolo, che ha diffuso uncato per fare il punto sulla situazione e sulle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale. "La piaga purtroppo è comune – spiega Vitolo – e le azioni di contrasto, per avere un minimo di efficacia dissuasiva, richiedono un coordinamento tra ie le rispettive Polizie Locali. Su questa possibilità stiamo lavorando, consapevoli che i nostriconfinano con Cerro Maggiore, Uboldo, Gerenzano, Cislago, Marnate, Castellanza e Legnano. Un approccio condiviso renderebbe l’azione più efficace, anche in sinergia con l’Arma dei Carabinieri". Per rendere più concrete le strategie, l’amministrazione ha già agito sul fronte del personale, riportando l’organico della Polizia Locale da sei a dieci agenti.