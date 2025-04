Lanazione.it - Il congresso di Scandicci Civica. Ma è polemica sull’assenza del Pd

"Cara Elly, siamo incensurati e antifascisti, perché i rappresentanti locali del tuo partito non partecipano al nostrofondativo?". La lettera aperta alla segretaria nazionale del Pd, è stata inviata da Giovanni Bellosi (nella foto), ideatore e frontman di, seconda forza politica in città, per aver preso più voti anche del centrodestra. Per domani mattinaha organizzato il suofondativo come associazione politica, invitando come succede nei paesi democratici i partiti, le associazioni di categoria, i sindacati. Hanno detto sì in diversi, Anpi inclusa. "Con nostro stupore – ha scritto Bellosi a Schlein – abbiamo ricevuto comunicazione dal vostro segretario cittadino che il Pd non avrebbe intenzione di partecipare per scelta politica". Una scelta che sarebbe rimbalzata tra diversi rappresentanti del Pd, anche con cariche elettive, e non sarebbe stata del tutto condivisa.