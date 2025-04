Le pmi bergamasche alla sfida della quotazione | un grande passo per competere attrarre capitali e costruirsi il futuro

attrarre capitali e consolidare il posizionamento in un mercato globale sempre più dinamico e sfidante: queste le prospettive che può aprire alle Pmi la quotazione sul mercato Euronext di Milano, tematica al centro dell'ultimo appuntamento del ciclo di incontri "Valore infinito – A ogni impresa la propria governance", organizzato da Confindustria Bergamo.Perché oggi le aziende si quotano? "Innanzitutto per rafforzare la capacità competitiva – conferma Anna Lambiase, CEO IR TOP Consulting – Poi per finanziare il passaggio generazionale, finanziare la crescita e aprire il capitale mantenendo il controllo e l'autonomia gestionale. La quotazione ha effetti benefici su brand e reputation, garantendo un grande ritorno mediatico e visibilità a livello nazionale e internazionale.

