It.insideover.com - Febbraio 1950, un B-36 Usa in avaria sgancia un’atomica disarmata: è il primo Broken Arrow

Settantacinque anni fa, ilincidente che provocò un codice “” e la perdita di un’arma nucleare vide come protagonista un bombardiere strategico B-36 Peacemaker, un possente quadrimotore dalla livrea argentea che fu costretto are una bomba nuclearementre si trovava al largo della costa canadese. Si trattò delincidente del genere, e per molto tempo rimase oggetto di speculazione e congetture, dato che cinque membri dell’equipaggio non vennero mai ritrovati, e l’aereo e le tecnologie che trasportava, di cui non si trovò traccia per molti anni, avrebbero potuto rappresentare una seria minaccia se fossero caduti in mano ai sovietici, con cui gli americani combattevano già da diversi anni una guerra fredda.Un incidente delicato in piena Guerra freddaEra una notte delquando il B-36 appartenente alla 7th Stormo bombardieri dello Strategic Air Command dovette spalancare i portelli del vano armamenti mentre era al largo della costa settentrionale della Columbia Britannica, ere una bomba nucleare Mk.