Ilrestodelcarlino.it - I Buskers tornano in centro: "Ci volevano Bologna e Verona ma abbiamo scelto di restare"

Di Bisceglie "Torniamo in, la città ce l’ha chiesto". Arriva in bicicletta, sotto la redazione del Carlino. Sorriso stampato, entusiasmo vulcanico, mille idee. Rebecca Bottoni ha il cuore che batte al ritmo di una musica che tornerà ad animare le lunghe serate d’agosto. Non più, come lo scorso anno, nell’Addizione Erculea ma nelle vie più centrali. Tutto dov’era, tutto dove sarà. Il lungo viaggio del FerraraFestival si compone di un nuovo tassello. Dopo l’edizione dello scorso anno, che aveva destato diverse polemiche "che – confessa – mi hanno fatto molto male, avevo almeno una ventina di querele pronte, per attacchi personali che ho ricevuto ma ho preferito non sporgerle", Bottoni racconta di averdiqui. Nella città in cui il festival, per un’intuizione di suo padre Stefano e grazie alla visione politica dell’allora sindaco Roberto Soffritti, è nato e ha prosperato.