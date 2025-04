Quotidiano.net - Tempo di musica live. Tozzi, Bersani, Corsi. E band internazionali

E’ una delle voci più originali della scena dell’hip hop italiano, Murubutu, nome d’arte di Alessio Mariani, che si divide tra i palchi del rap e le aule del liceo di Reggio Emilia, la sua città, dove insegna storia. Si esibirà l’11 aprile all’Estragon Club di Bologna, per presentare le canzoni del nuovo album, ‘Le città segrete’. Nello stesso giorno, all’Auditorium Niccolò Paganini di Parma arrivano i Kings of Convenience, duo acustico norvegese, che ha portato il folk in una dimensione urbana conranea, mentre in conranea al Bronson di Ravenna ci sarà Steve Wynn, protagonista dell’ondata psichedelica americana, tra country e chitarre distorte. Attesissimo, il 13 aprile, all’Estragon, Lucio, rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la ballata ’Volevo essere un duro’, adesso impegnato in un lungo tour che durerà tutta l’estate e toccherà i festival più importanti.