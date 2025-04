Ilfoglio.it - La politica americana è entrata nella sua fase anale

Giorni fa il Bi e il Ba vi ha parlato dell’ossessione dei propagandisti putiniani per la sodomizzazione come metafora della supremazia imperiale russa. Nemmeno il tempo di abituarsi a quel truce immaginario dell’inchiappettamento atomico che anche lasua. E’ tutto molto deprimente. Quando il drammaturgo Harold Pinter disse, più di trent’anni fa, che laestera statunitense si può riassumere nello slogan “baciami il culo o ti spacco la testa”, a noi innamorati dell’America sembrò intollerabilmente grossolano, e con buone ragioni; per questo ci sentiamo doppiamente buggerati (e anche questa è metafora della stessa origine) quando è un presidente americano a usare le precise parole di Pinter, kiss my ass. Ma siccome la saggezza impone di capire, prima di ridere o di piangere, ho ripreso in mano un libro di Jerome Neu sulla filosofia dell’insulto, Sticks and stones (Oxford University Press, 2008), che contiene un intero capitolo intitolato “Assalti dalle retrovie”.