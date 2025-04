Le major discografiche il bando del Festival e la miopia sanremese Parla Enzo Mazza

Festival a un broadcaster tv?”. Lo dica lei. “Mica dicono di voler fare investim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Le major discografiche, il bando del Festival e la miopia sanremese. Parla Enzo Mazza Leggi su Ilfoglio.it “Sa cosa hanno chiesto mercoledì quelli del comune di Sanremo come requisito per affidare ila un broadcaster tv?”. Lo dica lei. “Mica dicono di voler fare investim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le major discografiche, il bando del Festival e la miopia sanremese. Parla Enzo Mazza. Festival di Sanremo, nel bando spunta la clausola anti flop sugli ascolti. Come funziona e perché la Rai è avv. Il bando sul Festival di Sanremo tenga conto degli investimenti dell’industria discografica (di E. Mazza). Sanremo, lo "scherzetto" del Comune alla Rai: ecco il bando per il Festival. Sanremo: entro dieci giorni i dettagli del bando di gara per il Festival. Il Festival di Sanremo a rischio trasferimento. Ne parlano su altre fonti

Sanremo, l’ira dei discografici contro il bando del Comune: “Ci hanno dimenticati” - Discografici sul piede di guerra dopo la pubblicazione del bando di gara per l'organizzazione del festival di Sanremo. "Il bando di gara del Comune di Sanremo dimentica il ruolo della discografia che ... (msn.com)

Festival di Sanremo, nel bando spunta la clausola anti flop sugli ascolti. Come funziona e perché la Rai è avvantaggiata - Il Comune di Sanremo ha ufficialmente aperto la gara per selezionare il soggetto che organizzerà e trasmetterà in chiaro le prossime tre edizioni del Festival, dal 2026 al 2028, con ... (msn.com)

Sanremo lancia un bando per il Festival della Canzone Italiana: addio alla Rai? - Il Comune di Sanremo cerca un nuovo partner per il Festival della Canzone Italiana, aprendo a nuove proposte e possibili cambiamenti, mentre i discografici esprimono preoccupazioni per la perdita dell ... (ecodelcinema.com)