‘Arte a Palazzo’ esposizione con trenta firme in piazza Pretorio

Domani alle 16 sarà inaugurata a Modigliana la mostra, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione ‘Ics Fectori Art’ con parte del ricavato da devolvere alla raccolta fondi a favore del film ‘La Filanda’, del regista Costantino Maiani, che sarà girato dal prossimo mese in paese. La mostra collettiva ha avuto molte adesioni di artisti, oltre, provenienti da varie regioni. Il palazzo Borghi del titolo è ined è uno storico edificio del tardo Rinascimento toscano all’interno della cinta muraria, dove per la prima volta si svolge una mostra d’arte, grazie alla disponibilità del proprietario Quinto Matteucci che lo ha messo a disposizione. Secondo la tradizione fu lì che avvenne il famoso ‘baratto’ di Maria Stella, figlia della moglie di Filippo d’Orleans pretendente al trono di Francia, che vi nasce il 16 aprile del 1773 ma viene scambiata col figlio del capo delle guardie Chiappini per non pregiudicare la successione al trono.