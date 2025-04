I talenti del tennis si sfidano al Villa Reale Le fasi finali del torneo animano il weekend

weekend caldissimo quello che sta per iniziare. E non certo solamente per le temperature primaverili. L’Atkinsons Monza Open 25 infatti entra nel vivo con le fasi finali dell’importante torneo Atp Challenger di tennis che ha richiamato in Brianza tantissimi astri nascenti della racchetta. E tantissimi, tantissimi visitatori e appassionati di questa disciplina che in Italia – grazie al fenomeno Jannik Sinner – sono sempre di più. Capita davvero di rado, nei tornei Atp Challenger ma anche a livelli ancora più alti, di trovare gli spalti stracolmi fin dalla giornata inaugurale, già di prima mattina. Ma a Monza è successo già domenica scorsa quando quasi 4.000 persone hanno varcato i cancelli del Villa Reale tennis, cariche di entusiasmo e curiosità. Numeri da urlo che ben raccontano il momento d’oro del tennis in Italia ma anche l’eccellente risposta della città di Monza, e diventano il biglietto da visita perfetto per un evento nato con grandi ambizioni e subito capace di proporre match di qualità. Quotidiano.net - I talenti del tennis si sfidano al Villa Reale. Le fasi finali del torneo animano il weekend Leggi su Quotidiano.net Sarà uncaldissimo quello che sta per iniziare. E non certo solamente per le temperature primaverili. L’Atkinsons Monza Open 25 infatti entra nel vivo con ledell’importanteAtp Challenger diche ha richiamato in Brianza tantissimi astri nascenti della racchetta. E tantissimi, tantissimi visitatori e appassionati di questa disciplina che in Italia – grazie al fenomeno Jannik Sinner – sono sempre di più. Capita davvero di rado, nei tornei Atp Challenger ma anche a livelli ancora più alti, di trovare gli spalti stracolmi fin dalla giornata inaugurale, già di prima mattina. Ma a Monza è successo già domenica scorsa quando quasi 4.000 persone hanno varcato i cancelli del, cariche di entusiasmo e curiosità. Numeri da urlo che ben raccontano il momento d’oro delin Italia ma anche l’eccellente risposta della città di Monza, e diventano il biglietto da visita perfetto per un evento nato con grandi ambizioni e subito capace di proporre match di qualità.

