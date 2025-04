Ilrestodelcarlino.it - Creazioni di carta. Cavalli e carrozze in giro per il centro

Una città attraversata dall’arte, dal gesto collettivo, dalla sorpresa. È quanto accaduto ieri a Macerata con "Paper Carriage: handle with care!", la performance dell’artista tedesco Frank Bölter. Piazza Vittorio Veneto si è animata di, colla e mani all’opera: quelle degli studenti della scuola di studi superiori Leopardi dell’Università di Macerata, dell’Accademia di belle arti e del liceo artistico Cantalamessa, protagonisti della creazione didia grandezza naturale. Verso le 11, le sculture si sono mosse in corteo lungo corso della Repubblica, attraversando piazza della Libertà e via Don Minzoni, fino a raggiungere il museo della carrozza di Palazzo Buonaccorsi, dove resteranno in esposizione fino al 18 maggio. L’intera azione artistica è stata documentata dal videomaker Andrea Petinari e da un reportage fotografico che racconterà il processo creativo nato attorno all’opera.