Rinnovo delle Rsu Sos della Cgil | | Votate in tanti

Cgil alle elezioni per il Rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nei settori della Conoscenza e del Pubblico impiego. "Queste elezioni sono il momento più democratico che possono vivere lavoratrici e lavoratori – ha spiegato il segretario generale della Funzione pubblica Cgil Lodi Guido Scarpino -. Dovrebbero essere di esempio anche per tutti gli altri settori privati che prevedono delle procedure di rappresentanza. Per questo chiediamo a gran voce una legge sulla rappresentanza ormai già da tempo". Le elezioni delle Rsu che si terranno i giorni 14, 15 e 16 aprile sono, secondo Marcello Albini, segretario generale della Flc Cgil Lodi, "una grande prova di democrazia. Ilgiorno.it - Rinnovo delle Rsu. Sos della Cgil: : "Votate in tanti" Leggi su Ilgiorno.it La miglior ricetta contro l’astensionismo è la partecipazione. Con queste parole si sono presentati ieri alcuni degli oltre 70 candidati per laalle elezioni per ilRsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nei settoriConoscenza e del Pubblico impiego. "Queste elezioni sono il momento più democratico che possono vivere lavoratrici e lavoratori – ha spiegato il segretario generaleFunzione pubblicaLodi Guido Scarpino -. Dovrebbero essere di esempio anche per tutti gli altri settori privati che prevedonoprocedure di rappresentanza. Per questo chiediamo a gran voce una legge sulla rappresentanza ormai già da tempo". Le elezioniRsu che si terranno i giorni 14, 15 e 16 aprile sono, secondo Marcello Albini, segretario generaleFlcLodi, "una grande prova di democrazia.

