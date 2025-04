Lanazione.it - Minacce e offese alla premier. Un perugino rinviato a giudizio

Si sarebbe finto un ex militare e dietro questa "maschera" si sarebbe nascosto per insultare, via social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per questo, un 46enneè stato. È accusato dipluriaggravate e diffamazione nei confronti della. L’uomo è stato ritenuto l’autore di messaggi diffamatori e minacciosi apparsi sui social network lo scorso ottobre a firma di un sedicente ex militare italiano. In seguitoquerela presentata dal presidente, gli uomini della Digos di Vercelli avevano effettuato degli accertamenti utili a identificare l’autore, per l’accusa un 46enne residente a Perugia. Lo stesso, era emerso da ulteriori accertamenti, era stato già indagato edavanti al tribunale di Perugia, per fatti analoghi, sempre riguardanti la presidente del Consiglio, risalenti al 2023.