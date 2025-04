Bergamonews.it - Anfield, un anno dopo: la notte che ha cambiato la storia dell’Atalanta

Forse neanche Gian Piero Gasperini aveva immaginato di poter compiere qualcosa di così grande. Aveva appena superato l’ostacolo Sporting negli ottavi di finale, non senza fatica, quando ammise sorridendo che avrebbe voluto pescare il Liverpool nell’urna dei quarti di finale di Europa League. “Se c’è da fare un’impresa, facciamola bene, per davvero” avrà pensato.Adl’Atalanta ci aveva già vinto nel novembre 2020 in Champions League, ma quello era uno stadio vuoto, silenzioso. Il calcio senza la presenza della gente, la passione, il sentimento che si trasmette dalla tribuna al campo, perde una grossa percentuale di emozione. Chiedetelo ai 2.140 presenti nel settore ospiti: l’11 aprile 2024 per loro non sarà mai una data come tutte le altre. Imparagonabile a tutto il resto. È già passato un, ma quel ricordo è ancora ben impresso nella mente di tutti.