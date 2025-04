Ilaria Sula trovato un altro Dna maschile sulla scena del crimine | delitto da riscrivere

maschile che non appartiene a Mark e sarebbe stata individuata sulla scena dell?omicidio di Ilaria Sula apre nuovi scenari. Anche se l?ipotesi degli inquirenti. Ilmessaggero.it - Ilaria Sula, trovato un altro Dna maschile sulla scena del crimine: delitto da riscrivere Leggi su Ilmessaggero.it Una traccia geneticache non appartiene a Mark e sarebbe stata individuatadell?omicidio diapre nuoviri. Anche se l?ipotesi degli inquirenti.

Ilaria Sula, trovato un altro Dna maschile sulla scena del crimine: delitto da riscrivere. Mark Samson avrebbe gettato Ilaria Sula nel dirupo con un complice, sequestrato un paio di scarpe. Ilaria Sula trovata morta in una valigia: la studentessa scomparsa a Roma uccisa a coltellate. L'ex fidanzato confessa l'omicidio, s'indaga anche sui genitori. Ilaria Sula uccisa dall'ex, la confessione di Samson. Trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma. Fermato l’ex fidanzato: ha confessato. Roma, trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula: confessa l'ex | Uccisa nell'abitazione del ragazzo mentre i genitori erano in casa. Ne parlano su altre fonti

