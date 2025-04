Ilgiorno.it - Violenza in città, "sì ai confronti". Emergenza sicurezza in Aula: "Una commissione permanente"

“Sfida” politica sul nodoinieri sera in un Consiglio comunale chiesto espressamente dalla minoranza di centrosinistra. "Non è un tema semplice, ma va bene confrontarsi sui contenuti – ha detto in apertura il sindaco Elia Delmiglio –.è libertà perchè i cittadini devono poter girare senza problemi per la". Anche Casale è stata teatro di alcuni episodi deplorevoli – ha aggiunto – anche se gran parte dei protagonisti di questi sono stati denunciati. Per Delmiglio però le cause della situazione odierna sono ben identificabili. "Impunità, anni di immigrazione incontrollata e stranieri di seconda generazione che non vogliono integrarsi". Poi la sua road map. "Se il temadiventa il ring sul quale scontrarsi e attaccare l’amministrazione comunale anche se solo dopo alcuni episodi, io non ho tempo da perdere.