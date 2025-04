Lanazione.it - Polizia, missione sicurezza. Il questore: "In aumento le denunce di donne e persone più fragili"

Il sipario del Teatro Petrarca si è alzato per accogliere un pubblico speciale, in occasione del 173esimo anniversario dalla fondazione della. Un evento che ha coniugato solennità istituzionale, vicinanza alla cittadinanza e celebrazione di un impegno quotidiano che non conosce pause né orari. Parola d’ordine della giornata: #Essercisempre. Un hashtag ormai iconico, che da tempo sintetizza ladella, ma che ieri è diventato il filo conduttore di una cerimonia partecipata e sentita. Perché "esserci" non significa solo garantire ordine pubblico o intervenire in situazioni d’emergenza. Significa anche ascoltare, prevenire, proteggere. E, soprattutto, farlo insieme ai cittadini, a cui è rivolto ogni giorno il lavoro silenzioso e costante delle forze dell’ordine. L’evento è stato anche occasione, come di consueto, per tracciare un bilancio operativo dell’attività svolta dallanella provincia di Arezzo.