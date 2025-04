Wall Street sfiducia Trump Spaventano i dazi alla Cina

Ilgiornale.it - Wall Street sfiducia Trump. Spaventano i dazi alla Cina Leggi su Ilgiornale.it A sorpresa le tasse sulle merci di Pechino balzano al 145% invece del 125% annunciato. Il crollo delle Borse Usa rallenta pure l'Europa

